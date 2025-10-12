Стефен Карри подговорил фаната показать средний палец Гэри Пэйтону II, когда тот подошел дать автограф

Карри подколол Пэйтона II c помощью зрителя.

На открытой тренировке лидер «Уорриорс» сначала договорился с болельщиком, а затем сообщил Пэйтону, что у него хотят взять автограф.

Когда Пэйтон подошел к фанату, тот показал ему средний палец, а Карри , смеясь, пробежал полплощадки и обратно.