Стефен Карри подговорил фаната показать средний палец Гэри Пэйтону II, когда тот подошел дать автограф
Карри подколол Пэйтона II c помощью зрителя.
На открытой тренировке лидер «Уорриорс» сначала договорился с болельщиком, а затем сообщил Пэйтону, что у него хотят взять автограф.
Когда Пэйтон подошел к фанату, тот показал ему средний палец, а Карри, смеясь, пробежал полплощадки и обратно.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
