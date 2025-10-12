Экс-телохранитель Леброна Джеймса: «Когда мы стояли в лифте, он сказал мне: «Если ко мне подойдет какой-то фанат, бей его локтем»

Бывший телохранитель Леброна Джеймса рассказал об инциденте с фанатами в Китае.

– Буквально пару недель назад я полетел из России в Шанхай, чтобы быть телохранителем Леброна Джеймса . За нашим автобусом гналась толпа фанатов, мы вынуждены были ехать на красный свет. Был момент, когда мне пришлось разгонять надоедливых поклонников, случайно нецензурно выразился в их адрес на английском языке, это попало в соцсети и мне пришлось вернуться на родину из-за негодования публики. Но в соцсетях меня поддержали.

- В чем особенность охраны таких людей, как Леброн?

– Колоссальное внимание. Когда Леброн выходил из автобуса, нам приходилось зонтиком его закрывать, чтобы не привлекать внимания. Представьте себе большой зонт из кафе – вот таким. И охранников было много естественно. Даже на гольф корте нас находили папарацци.

– Расскажите тайну про Джеймса, которую только вы знаете.

– Когда мы стояли в лифте, он мне сказал: «Если ко мне подойдет какой-то фанат, бей его локтем». Это была шутка, конечно. Но я услышал. Знаю, что после инцидента у автобуса он за меня публично извинился, но наверняка сидя в автобусе он внутренне кайфовал, что мне удалось разогнать фанатов», – заявил актер Павел Скляр в эфире Окко.