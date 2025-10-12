0

Игорь Кочарян о матче с «Локомотивом-Кубань»: «Уверены в своих силах. Дадим бой сопернику»

Гендиректор МБА-МАИ предвкушает встречу с краснодарцами.

«Ждем хорошую игру. Будем биться. Уверены в своих силах. Да, действительно хочется проверить свои силы именно с таким клубом, как «Локомотив», посмотреть все наработки, которые сделаны. С нетерпением ждём матч, дадим бой сопернику.

Что касается «Локомотива», то у них тоже достаточно сложный период становления команды: новый тренер, новые игроки есть в составе. Но это нормальный процесс, начало чемпионата, и я уверен, что они будут прибавлять.

Наше преимущество в том, что играем дома, перед своими болельщиками. Матч пройдет в выходной – надеемся, что люди придут поддержать нас. А мы постараемся отплатить болельщикам самоотдачей и борьбой на каждом сантиметре площадки. Постараемся навязать сопернику свою игру, плотную защиту. Надеюсь, что нападение тоже не подведет, и будем атаковать с хорошим процентом. Преимущество, кроме своей площадки? Та атмосфера, та командная «химия», которая у нас есть, – главное наше преимущество», – сказал Кочарян.

МБА-МАИ начал сезон с трех побед (над «Енисеем», «Уралмашем» и «Пари НН») и сегодня сыграет с «Локомотивом-Кубань», полуфиналистом прошлого сезона (начало матча – 14.00 по московскому времени).

