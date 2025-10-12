Наталия Фураева: «Удивили оба поражения «Зенита», но обольщаться точно не стоит»

Вице‑президент ЦСКА не ждет легкой прогулки от матча в Санкт-Петербурге.

«Удивили оба поражения «Зенита » – и от нас в Суперкубке и недавнее в матче с УНИКСом. Но уверена, что обольщаться точно не стоит. Состав их команды очень достойный, нужна сыгранность, а это дело времени. Ожидаю интересной игры в предстоящем матче», – сказала Фураева.

В новом сезоне «Зенит» потерпел два поражения – от ЦСКА в финале Суперкубка (79:96) и от УНИКСа в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ (77:104).

Сегодня питерцы дома снова встретятся с «армейцами» – игра начнется в 18.00 по московскому времени.