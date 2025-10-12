Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» встретится с «Венецией», «Дертона» сыграет с «Тревизо» и другие матчи
12 октября в рамках чемпионата Италии пройдут четыре матча.
«Трапани Шарк» примет «Венецию», «Дертона» встретится с «Тревизо».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 2-0, Брешия – 2-0, Трапани Шарк – 1-0, Дертона – 1-0,Венеция – 1-0, Реджо-Эмилия – 1-0, Варезе – 1-1, Тренто – 1-1, Милан – 1-1, Триест – 1-1, Тревизо – 0-1, Канту – 0-1, Ваноли Кремона – 0-1, Динамо Сассари – 0-1, Наполи – 0-2, Удине – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
