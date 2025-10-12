Скип Бэйлесс: «У Леброна Джеймса нет никакой травмы. Он дуется. Он бунтует»

Бэйлесс разоблачил симуляцию Джеймса.

«У Леброна Джеймса нет никакой травмы. Он дуется. Он бунтует. Он ведет себя как маленький ребенок по отношению к «Лейкерс » из-за того, как с ним, по его мнению, плохо обошлись. Он говорит: «Ладно, если Лука – главный, если меня нет в ваших планах, тогда я заберу свой баскетбол и пойду домой».

Нам сказали в начале тренировочного лагеря, что у него было раздражение нерва в ягодице, и это могло перерасти в нынешний ишиас. Но Леброн и его команда блестяще создают оправдания. Никто в истории спорта не был более хитер и обманчив в симуляции, создании и преувеличении травм, чем Леброн и его окружение.

Единственное, что сейчас страдает у Леброна, – это его гордость. На нее наступили, представьте себе, сами «Лейкерс». Я говорил вам, что это произойдет, потому что мне было это ясно, когда «Лейкерс» продлили контракт с Лукой и протянули ему руки, как бы говоря: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сделать тебя счастливым в качестве нового лица этого клуба», – сказал Бэйлесс .