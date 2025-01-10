Дарко Раякович: «Не удивлюсь, если Скотти Барнс будет набирать трипл-дабл в среднем через пару лет»
Дарко Раякович оценил разносторонность форварда «Торонто».
Скотти Барнс набрал 24 очка, 10 подборов, 8 передач и 3 перехвата в проигранном матче с «Кливлендом» (126:132).
«Я обычно неплохо прогнозирую будущее. Думаю, что Скотти будет набирать дабл-дабл в среднем в этой лиге. Не удивлюсь, если через пару лет будут длительные отрезки, на которых у него будет трипл-дабл в среднем. Он станет заполнять все строки протокола. Может подбирать, разыгрывать, набирать очки. В этом его будущее.
Сегодня он очень здорово влиял на игру команды, горжусь его усилиями. Мои поздравления «Кливленду» за отличный баскетбол», – заключил главный тренер «Рэпторс».
В этом сезоне в активе Барнса 20,4 очка, 8 подборов и 6,5 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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