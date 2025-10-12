Чемпионат Греции. «Олимпиакос» сыграет с «Панатинаикосом»
Сегодня, 12 октября, в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.
«Олимпиакос» примет «Панатинаикос» в матче финалистов прошлого сезона.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: АЕК – 1-0, Олимпиакос – 1-0, Перистери – 1-0, Панатинаикос – 1-0, Кардицас – 1-0, Ираклис – 1-1, ПАОК – 1-1, Колоссос – 1-1, Промитеас – 1-1, Миконос – 0-0, Паниониос – 0-1, Марусси – 0-2, Арис – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
