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Йонас Валанчюнас о поражениях: «Это очень больно. Не хочется, чтобы проигрыш превратился в привычку»

Йонас Валанчюнас прокомментировал серию из пяти поражений подряд.

«Очень тяжело проигрывать. Это очень больно. Не хочется, чтобы это ощущение боли исчезло. Не хочется, чтобы проигрыш превратился в привычку. Когда играешь и проигрываешь, думаешь: «Ладно, перейдем к следующем матчу». Я этого не хочу. Хочу, чтобы было больно.

Хочу, чтобы это было мотивацией. Тяжелый сезон. Очень тяжелый. Я хочу побеждать, но такова ситуация, и пока я в такой ситуации, я должен делать все возможное, чтобы ее улучшить: работать, тренироваться.

Команды не становятся победителями в одночасье. Это огромная работа, и требуется много времени, чтобы все расставить по местам. Мы ждем этого, усердно работаем, и посмотрим — может быть, у нас получится», – сказал центровой «Вашингтона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
logoВашингтон
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