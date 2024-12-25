«Лейкерс» могли выменять Йонаса Валанчюнаса «девять дней назад», но не стали проводить сделку (Йован Буха)
«Лейкерс» приняли важное решение по обмену Йонаса Валанчюнаса .
По словам инсайдера Йована Бухи, «озерники» имели возможность выменять центрового «Вашингтона» «девять дней назад», но решили не проводить сделку.
«Тот факт, что они не стали меняться, заставляет меня думать, что с каждым днем шансы на переход Валанчюнаса в «Лейкерс» становятся все меньше», – отметил журналист.
32-летний литовец набирает 11,6 очка и 7,9 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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