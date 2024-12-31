Йонас Валанчюнас о том, как справляется со слухами об обменах: «Меня нет в соцсетях»

Йонас Валанчюнас не заходит в соцсети.

Центровой «Вашингтона » является постоянным объектом слухов об обменах. Журналисты спросили его, как он справляется с давлением от них.

«Меня нет в соцсетях. Вот и все. У меня стоит мессенджер. Так что мои друзья, если что, могут послать мне сообщение», – улыбнулся баскетболист.

Валанчюнас стал самым результативным в составе «Уизардс» в проигранном матче с «Никс». На его счету 22 очка и 9 подборов. Баскетболист реализовал 10 из 13 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.