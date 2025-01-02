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«Лейкерс» хотят выменять центрового, клубу все еще интересен Йонас Валанчюнас

«Лейкерс» нацелены на дальнейшее усиление состава перед дедлайном.

Калифорнийцы хотят выменять запасного центрового, клубу все еще интересен Йонас Валанчюнас из «Уизардс».

Предполагается, что взамен «озерники» готовы отдать Гэйба Винсента и пики второго раунда.

«Лейкерс» недавно провели обмен Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: HoopsHype
возможные переходы
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