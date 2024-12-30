«Лейкерс» продолжают искать возможности укрепления состава

Проведенный обмен не завершил планы «Лейкерс» по усилению.

По информации инсайдера Йована Бухи, клуб рассматривает возможности дальнейшего укрепления в это межсезонье. Приобретенный командой форвард Дориан Финни-Смит входил в список из трех приоритетных целей. Двумя другими были центровой Йонас Валанчюнас и форвард Кэмерон Джонсон .

«Лейкерс » продолжат оценивать варианты на рынке и, одновременно, анализировать команду после включения Финни-Смита и возвращения центрового Джексона Хэйса .

В активах клуба 2 драфт-пика первого раунда, 3 обмена пиками (2026, 2028, 2030) и 2 выбора во втором раунде.