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Джош Харт: «У «Никс» достаточно таланта, чтобы противостоять самым сильным командам НБА. Мы должны лучше справляться на площадке»

Джош Харт оценил общий уровень «Нью-Йорка».

После разгрома от «Тандер» с разницей «-25» защитник «Никс» заявил, что по своему потенциалу нынешний состав способен составлять конкуренцию топовым соперникам в НБА.

«Считаю, что мы способны на это. Мы должны лучше справляться на площадке, давать больше энергии, жертвовать, не думать о персональных интересах, личной повестке.

Мы все еще учимся, пытаемся разобраться, как все должно работать», – заявил Харт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йена Бегли
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжош Харт
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