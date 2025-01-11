Джош Харт: «У «Никс» достаточно таланта, чтобы противостоять самым сильным командам НБА. Мы должны лучше справляться на площадке»
Джош Харт оценил общий уровень «Нью-Йорка».
После разгрома от «Тандер» с разницей «-25» защитник «Никс» заявил, что по своему потенциалу нынешний состав способен составлять конкуренцию топовым соперникам в НБА.
«Считаю, что мы способны на это. Мы должны лучше справляться на площадке, давать больше энергии, жертвовать, не думать о персональных интересах, личной повестке.
Мы все еще учимся, пытаемся разобраться, как все должно работать», – заявил Харт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Йена Бегли
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