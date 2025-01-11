Джош Харт: «У «Никс» достаточно таланта, чтобы противостоять самым сильным командам НБА. Мы должны лучше справляться на площадке»

Джош Харт оценил общий уровень «Нью-Йорка».

После разгрома от «Тандер» с разницей «-25» защитник «Никс» заявил, что по своему потенциалу нынешний состав способен составлять конкуренцию топовым соперникам в НБА .

«Считаю, что мы способны на это. Мы должны лучше справляться на площадке, давать больше энергии, жертвовать, не думать о персональных интересах, личной повестке.

Мы все еще учимся, пытаемся разобраться, как все должно работать», – заявил Харт .