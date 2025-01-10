  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джош Харт о грядущей встрече с «Оклахомой»: «Это не чемпионская игра. Но матч с одной из лучших команд и возможным MVP»
0

Джош Харт о грядущей встрече с «Оклахомой»: «Это не чемпионская игра. Но матч с одной из лучших команд и возможным MVP»

Джош Харт прокомментировал матч «Никс» против «Тандер».

«Нью-Йорк» проиграл все 4 матча с лидерами конференций в этом сезоне.

«Нам нужно подойти к этой игре так же, как к любой другой. Это не чемпионский матч, но встреча с одной из лучших команд лиги и возможным MVP. Так что нам нужно будет выйти полными энергии.

В прошлом матче нам нужно было лучше действовать ближе к концовке. Не заставлять Джейлена Брансона все время играть с мячом. За ним охотятся атлетичные баскетболисты, типа Лу Дорта. Они встречают его на всей площадке, заставляют тратить силы просто на то, чтобы пересечь среднюю линию. Надо помогать друг другу, аккуратно разыгрывать наши комбинации. Мы, кажется, добивались преимущества в 12-14 очков, нужно реализовывать такие возможности и не оставлять шансы противнику», – заключил Харт.

Предыдущий матч «Никс» и «Тандер» прошел 3 января на площадке «Оклахомы» и закончился победой хозяев со счетом 117:107.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
logoНБА
logoДжош Харт
logoНью-Йорк
logoЛугенц Дорт
logoДжейлен Брансон
logoОклахома-Сити
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Брансон о критике своего подкаста: «Если бы я слушал каждое мнение, меня бы не было в НБА»
110 декабря 2024, 07:25
Микэл Бриджес отыграл 47 минут в матче, в котором «Никс» победили «+24»
226 декабря 2024, 11:06
Игроки старта «Никс» набрали 113 из 125 очков команды в матче с «Хорнетс». У каждого 10 и более очков
96 декабря 2024, 07:59Видео
Рекомендуем
Главные новости
Томас Эртель присоединится к «Баскет Корунье»
13 минут назад
Карл-Энтони Таунс о критике Тома Тибодо: «Говорите что угодно, но он дает результат»
1сегодня, 14:59
«Ты видишь в нас противников». Джош Харт спросил у судьи о своей репутации
1сегодня, 14:46
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич и Яннис Адетокумбо – в Топ-3
18сегодня, 14:30
Кармело Энтони о ситуации в «Хит»: «Джимми Батлер не отступится. Все может завершиться очень некрасиво»
5сегодня, 13:59
Блэйк Гриффин об Inside the NBA: «На мой взгляд, они просто поливают всех помоями. Никакого анализа»
2сегодня, 13:45
«Денвер» интересуется Крисом Буше
5сегодня, 13:30
Дарко Раякович: «Не удивлюсь, если Скотти Барнс будет набирать трипл-дабл в среднем через пару лет»
2сегодня, 13:15
Евролига. «Жальгирис» – «Реал», «Црвена Звезда» сыграет с «Парижем» и другие матчи
2сегодня, 13:01
Стив Керр: «Родной район выглядит апокалиптически. Это шокирует»
19сегодня, 12:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Страховая отказалась страховать». Мария Лопатова рассказала о сгоревшем в 2017 году доме в Лос-Анджелесе на фоне нынешних событий
244 минуты назад
Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о жизни и карьере в новом выпуске PonkraSHOW
сегодня, 14:15Видео
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Гравлин-Дюнкерк»
сегодня, 13:05
Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Цибоной»
сегодня, 13:05
«Барселона» может усилить состав Дароном Расселлом
1сегодня, 12:19
Девонте Грэм интересен «Реалу»
сегодня, 11:34
Блэйк Гриффин об отказе от подписания контракта с чемпионским «Бостоном»: «Выходил на площадку, но не мог сделать то, что хочу»
4сегодня, 11:05
«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА
сегодня, 07:13
Президент «Уралмаша» – о причинах расставания с Джонни О’Брайантом: «У него лишний вес, и он не так сильно хотел тренироваться»
1вчера, 17:54
Тимофей Мозгов: «До района, где мы живем, пожары довольно далеко»
1вчера, 16:48
Рекомендуем