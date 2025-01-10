Джош Харт о грядущей встрече с «Оклахомой»: «Это не чемпионская игра. Но матч с одной из лучших команд и возможным MVP»
«Нью-Йорк» проиграл все 4 матча с лидерами конференций в этом сезоне.
«Нам нужно подойти к этой игре так же, как к любой другой. Это не чемпионский матч, но встреча с одной из лучших команд лиги и возможным MVP. Так что нам нужно будет выйти полными энергии.
В прошлом матче нам нужно было лучше действовать ближе к концовке. Не заставлять Джейлена Брансона все время играть с мячом. За ним охотятся атлетичные баскетболисты, типа Лу Дорта. Они встречают его на всей площадке, заставляют тратить силы просто на то, чтобы пересечь среднюю линию. Надо помогать друг другу, аккуратно разыгрывать наши комбинации. Мы, кажется, добивались преимущества в 12-14 очков, нужно реализовывать такие возможности и не оставлять шансы противнику», – заключил Харт.
Предыдущий матч «Никс» и «Тандер» прошел 3 января на площадке «Оклахомы» и закончился победой хозяев со счетом 117:107.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий