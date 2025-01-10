Джош Харт о грядущей встрече с «Оклахомой»: «Это не чемпионская игра. Но матч с одной из лучших команд и возможным MVP»

Джош Харт прокомментировал матч «Никс» против «Тандер».

«Нью-Йорк » проиграл все 4 матча с лидерами конференций в этом сезоне.

«Нам нужно подойти к этой игре так же, как к любой другой. Это не чемпионский матч, но встреча с одной из лучших команд лиги и возможным MVP. Так что нам нужно будет выйти полными энергии.

В прошлом матче нам нужно было лучше действовать ближе к концовке. Не заставлять Джейлена Брансона все время играть с мячом. За ним охотятся атлетичные баскетболисты, типа Лу Дорта . Они встречают его на всей площадке, заставляют тратить силы просто на то, чтобы пересечь среднюю линию. Надо помогать друг другу, аккуратно разыгрывать наши комбинации. Мы, кажется, добивались преимущества в 12-14 очков, нужно реализовывать такие возможности и не оставлять шансы противнику», – заключил Харт .

Предыдущий матч «Никс» и «Тандер» прошел 3 января на площадке «Оклахомы» и закончился победой хозяев со счетом 117:107.