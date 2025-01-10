Карл-Энтони Таунс о критике Тома Тибодо: «Говорите что угодно, но он дает результат»

Игроки «Никс» не согласны с критикой главного тренера.

Тома Тибодо регулярно обвиняют в излишнем игровом времени у стартовой пятерки.

«Вы постоянно к нему придираетесь. Где бы он ни был. Но он продолжает получать работу, его уважают и знают, что он делает для команды.

Говорите что угодно, но он дает результат», – рассудил форвард Карл-Энтони Таунс.

«Пара неудачных матчей, проигрышей подряд, и все начинают кричать о минутах, требовать контроля времени. Это все просто посторонние шумы. Мы будем играть так, как должны. С максимальным упорством.

Мы будем там, на площадке», – заключил защитник Джош Харт.

Игроки старта «Нью-Йорка» пропустили всего пять матчей в этом сезоне.

«Никс» идут на 3-м месте на Востоке с результатом 25-13.