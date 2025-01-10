«Ты видишь в нас противников». Джош Харт спросил у судьи о своей репутации

Джош Харт пытается уменьшить количество технических фолов.

Защитник «Никс» обратился за советом к одному из арбитров. Баскетболист старается контролировать свою лексику, но продолжает получать замечания.

«Некоторые из технических фолов я получил, когда даже не ругался, поэтому был очень удивлен. Спросил, какая у меня репутация, чтобы поработать над этим.

Он ответил, что я очень азартен. И иногда в пылу борьбы воспринимаю их как противников. Как будто играю не против 5 человек, а против 8. И это правда.

Думаю, что мои жалобы и технические вредят нам. Отдаем свободные очки, теряем мяч.

Мне нужно осозннанно подходить к этим моментам», – заключил Харт .

«Никс» идут на 3-м месте Востока с результатом 25-13.