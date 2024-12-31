32+13 от Карла-Энтони Таунса и трипл-дабл (23+15+10) Джоша Харта помогли «Никс» победить «Уизардс»

Карл-Энтони Таунс и Джош Харт отличились в игре с «Вашингтоном».

На счету Таунса 32 очка и 13 подборов. Центровой «Нью-Йорка » во второй раз подряд преодолевает отметку в 30 очков и 10 подборов. Таунс реализовал 13 из 19 бросков с игры и 6 из 7 штрафных.

Защитник Джош Харт оформил трипл-дабл и вышел на 4-е место в истории клуба по их количеству (9). Это 3-й трипл-дабл баскетболиста в этом сезоне.

Харт набрал 23 очка, 15 подборов, 10 передач и 2 перехвата при 7 из 15 с игры, 4 из 8 трехочковых и 5 из 7 штрафных.

«Никс» одержали победу со счетом 126:106.