«Миннесота» отыгралась с «-19» и победила «Клипперс». Энтони Эдвардс набрал 37 очков
«Тимбервулвс» отыграли отставание в 19 очков в первой половине матча и одержали победу над «Клипперс» со счетом 108:106. Эдвардс набрал 28 из своих 37 очков во второй половине встречи.
Эдвардс, набравший 53 очка в субботнем проигранном матче против «Детройта», сегодня реализовал 14 из 29 с игры, включая два трехочковых броска в концовке. Лидер «Миннесоты» в восьмой раз в этом сезоне завершил матч с 30+ очками.
Наз Рид набрал 18 очков, выйдя со скамейки запасных, Донте Дивинченцо добавил 15 очков. «Миннесота» прервала свою серию из трех поражений подряд.
Норман Пауэлл стал самым результативным в составе «Клипперс» с 25 очками, Джеймс Харден добавил 22 очка, Ивица Зубац набрал 17 очков и сделал 16 подборов. «Клипперс» проиграли три из четырех последних матчей.
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