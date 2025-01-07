«Миннесота» отыгралась с «-19» и победила «Клипперс». Энтони Эдвардс набрал 37 очков

37 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Клипперс».

«Тимбервулвс» отыграли отставание в 19 очков в первой половине матча и одержали победу над «Клипперс» со счетом 108:106. Эдвардс набрал 28 из своих 37 очков во второй половине встречи.

Эдвардс, набравший 53 очка в субботнем проигранном матче против «Детройта», сегодня реализовал 14 из 29 с игры, включая два трехочковых броска в концовке. Лидер «Миннесоты» в восьмой раз в этом сезоне завершил матч с 30+ очками.

Наз Рид набрал 18 очков, выйдя со скамейки запасных, Донте Дивинченцо добавил 15 очков. «Миннесота » прервала свою серию из трех поражений подряд.

Норман Пауэлл стал самым результативным в составе «Клипперс» с 25 очками, Джеймс Харден добавил 22 очка, Ивица Зубац набрал 17 очков и сделал 16 подборов. «Клипперс » проиграли три из четырех последних матчей.