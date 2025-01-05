Энтони Эдвардс набрал рекордные в карьере 53 очка в проигранном матче с «Детройтом»
Энтони Эдвардс установил новый личный рекорд результативности.
В матче с «Пистонс» защитник «Миннесоты» набрал 53 очка, реализовав 10 бросков из-за дуги из 15, 16 из 31 с игры и 11 из 12 со штрафной линии. Эдвардс добавил 6 подборов и 2 передачи, но допустил 6 потерь.
«Тимбервулвз» уступили на выезде со счетом 105:119.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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