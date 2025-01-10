Энтони Эдвардс поставил сверху через Энтони Блэка
Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк.
Защитник «Миннесоты» поставил сверху с фолом через игрока «Орландо» Энтони Блэка.
«Вулвз» победили в гостях со счетом 104:89. В активе Эдвардса 21 очко, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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