Энтони Эдвардс поставил сверху через Энтони Блэка

Энтони Эдвардс исполнил эффектный данк.

Защитник «Миннесоты» поставил сверху с фолом через игрока «Орландо» Энтони Блэка.

«Вулвз» победили в гостях со счетом 104:89. В активе Эдвардса 21 очко, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата.