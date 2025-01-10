Энтони Эдвардс о данке через Блэка: «В пятерке моих лучших»
Энтони Эдвардс прокомментировал данк через Энтони Блэка.
«Я не мог активно отпраздновать. Он начал улыбаться сразу после, что меня немного разозлило, так что я поиграл мускулами, изобразил это суровое выражение на лице. Плюс у меня уже был технический, так что мне нужно было вести себя прилично.
Этот данк в пятерке моих лучших. Топ-5. Самый лучший? Данк в матче с «Ютой», конечно же», – произнес защитник «Миннесоты».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Миннесоты»
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