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Дрэймонд Грин получил неспортивный фол 1-й степени, схватив Зака Иди за плечи под кольцом

Дрэймонд Грин грубо сфолил на Заке Иди.

Форвард «Голден Стэйт» не дал центровому «Мемфиса» набрать очки под кольцом, обхватив его за плечи. Нарушение без попытки сыграть в мяч было квалифицировано арбитрами как неспортивный фол 1-й степени. Иди реализовал 1 из 2 штрафных бросков.

Грин продолжил спорить и подначивать судей и получил техническое замечание в следующем владении.

Матч закончился в пользу «Уорриорз» со счетом 121:113.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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