«Проснись или убирайся на скамейку». Дрэймонд Грин наорал на Бадди Хилда

Дрэймонд Грин был недоволен Бадди Хилдом на площадке.

В третьей четверти защитник вошел в игру, заменив Денниса Шредера, и поучаствовал в неудачной атаке «Голден Стэйт». Хилд отдал неаккуратную передачу Дрэймонду Грину , который был вынужден побороться за мяч и бросать из-за дуги с сопротивлением в связи с истечением времени на атаку. Грин не добросил до кольца и обрушился с критикой на защитника.

«Проснись или убирайся на скамейку», – завершил форвард свою тираду.

Хилд закончил матч с 0 очков, 1 передачей и 1 перехватом при 0 из 7 трехочковых (и с игры) за 15 минут.

Встреча с «Финиксом » завершилась в пользу «Голден Стэйт » (109:105).