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Джейсон Кидд рассказал о важной роли Пи Джей Вашингтона в «Мэверикс» на фоне непростого отрезка в чемпионате

Джейсон Кидд рассказал о настрое в «Мэверикс» на фоне травм у лидеров.

По словам главного тренера техасцев, форвард Пи Джей Вашингтон во вторник произнес важные слова в раздевалке.

«Даллас» без Луки Дончича и Кайри Ирвинга разгромил «Лейкерс» (118:97).

«Суть высказывания была в том, что команде в ее нынешнем виде надо дать немного времени. Это, считай, новая команда. У нас много травм. Мы изучаем друг друга, просим ребят менять свои роли.

Ребята в позитивном состоянии, энергия отличная. Мы каждый раз выходим на площадку с верой в то, что можем победить, при этом знаем, что иногда получается иначе, но из этого можно извлекать уроки.

Сезон долгий, поэтому я отдаю должное Пи Джею за этот голос в раздевалке прямо сейчас. Он держит ребят вместе», – рассказал Кидд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
logoНБА
logoДаллас
logoПи Джей Вашингтон
logoДжейсон Кидд
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