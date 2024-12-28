«Может быть, это поднимет нам рейтинги». Кайри Ирвинг заплатит штрафы за Наджи Маршалла и Пи Джей Вашингтона
Кайри Ирвинг заявил, что заплатит штрафы за Наджи Маршалла и Пи Джей Вашингтона.
«Я немного растерялся, это произошло так быстро. В такие моменты ты просто защищаешься. Думаю, что Пи Джей заступился за Наджи, который защищался после того, как его ударили. На улице ты обязан как минимум один раз ударить в ответ.
Я беру на себя их штрафы. Давайте замнем это дело. Что касается баскетбола, не помню, чтобы кто-то по-настоящему махал кулаками в 2024 году. Может быть, это хороший способ закончить год. Может быть, это поднимет наши рейтинги», – пошутил разыгрывающий «Далласа».
Центровой «Санз» Юсуф Нуркич, а также форварды «Мэверикс» Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон были удалены после короткой драки во время матча между командами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Athletic в соцсети X
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