33+6+6 от Де’Аарона Фокса помогли «Сакраменто» прервать серию поражений в игре с «Далласом»

Де’Аарон Фокс отличился во встрече с «Мэверикс».

Защитник «Сакраменто » набрал 33 очка, 6 подборов и 6 передач, реализовав 13 из 23 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 4 из 5 штрафных. «Кингз» прервали серию из 6 поражений, взяв верх над «Далласом » (110:100).

«Мэверикс» выступали в неполном составе. В игре не участвовали Лука Дончич (икроножная мышца), Кайри Ирвинг (плечо), Клэй Томпсон (заболевание), Дерек Лайвли (бедро) и Наджи Маршалл (дисквалификация).

В их отсутствие игру на себя взяли разыгрывающий Спенсер Динуидди (30 + 6 передач + 3 подбора) и форвард Пи Джей Вашингтон (28 + 4 подбора + 1 перехват + 2 блок-шота).