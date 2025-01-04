НБА. «Сан-Антонио» примет «Денвер», «Клипперс» встретятся дома с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Сан-Антонио » на своей площадке попытается одержать вторую за два дня победу над «Денвером ». «Клипперс » встретятся дома с «Атлантой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.