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НБА. «Сан-Антонио» примет «Денвер», «Клипперс» встретятся дома с «Атлантой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Сан-Антонио» на своей площадке попытается одержать вторую за два дня победу над «Денвером». «Клипперс» встретятся дома с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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