Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели

Кинан Эванс возобновит тренировки через две недели.

Ожидается, что американский разыгрывающий приступит к тренировкам с «Олимпиакосом» через две недели. Греческий клуб уверен, что Эванс будет доступен с февраля.

Эванс восстанавливается после серьезной травмы колена, которую он получил в конце мая. В июле «Олимпиакос » подписал с американцем контракт на три года.