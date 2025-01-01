Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели
Кинан Эванс возобновит тренировки через две недели.
Ожидается, что американский разыгрывающий приступит к тренировкам с «Олимпиакосом» через две недели. Греческий клуб уверен, что Эванс будет доступен с февраля.
Эванс восстанавливается после серьезной травмы колена, которую он получил в конце мая. В июле «Олимпиакос» подписал с американцем контракт на три года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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