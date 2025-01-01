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Кинан Эванс начнет тренировки с «Олимпиакосом» через 2 недели

Кинан Эванс возобновит тренировки через две недели.

Ожидается, что американский разыгрывающий приступит к тренировкам с «Олимпиакосом» через две недели. Греческий клуб уверен, что Эванс будет доступен с февраля.

Эванс восстанавливается после серьезной травмы колена, которую он получил в конце мая. В июле «Олимпиакос» подписал с американцем контракт на три года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Маттео Андреани в соцсети X
Кинан Эванс
травмы
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