Этторе Мессина: «К Николе Миротичу и «Милану» относятся так, будто мы новички Евролиги»

Этторе Мессина раскритиковал судей Евролиги.

Главный тренер «Милана » не сдержался после поражения от «Олимпиакоса » со счетом 83:84.

«Для меня это 6-й сезон, и вы еще ни разу не видели, чтобы я высказывался о судьях. И вот такой момент. В предыдущей встрече с «Баварией» Никола Миротич, который является одним из самых достойных людей в Евролиге , в ситуации, когда арбитры зафиксировали фол у соперника, а их тренер Херберт попросил челлендж, так вот, Миротич сказал судье: «Пусть не тратят челлендж. Это их мяч». Это для понимания того, кто такой Никола Миротич .

И вот сегодня с ним обращались как с последним новичком Евролиги, пока не довели. И ко всем нам, как к команде и к организации, относились так, будто мы новички Евролиги», – заявил Мессина .

Тренер завершил свою речь резким замечанием на итальянском языке.

«Больше я ничего не скажу. Евролига не заслуживает права брать с меня деньги. Предпочитаю отдавать их на благотворительность», – произнес специалист.