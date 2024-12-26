0

Евролига. «Монако» примет «Анадолу Эфес», «Маккаби» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» примет турецкий «Анадолу Эфес». Израильский «Маккаби» проведет матч против литовского «Жальгириса».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 11-6, Жальгирис Литва – 10-7, Олимпиакос Греция – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Милан Италия – 9-8, Барселона Испания – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Реал Испания – 8-9, Партизан Сербия – 7-10, Виллербан Франция – 8-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-13, Альба Германия – 3-14, Виртус Италия – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoРеал
logoАнадолу Эфес
logoМонако
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАльба
logoЖальгирис
logoМаккаби Тель-Авив
результаты
logoМилан
logoОлимпиакос
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Анадолу Эфес» дома уступил «Парижу», «Црвена Звезда» проиграла «Партизану» и другие результаты
821 ноября, 21:57
Евролига. 25 очков Петрушева помогли «Црвене Звезде» победить в гостях «Монако», «Панатинаикос» выиграл у тель-авивского «Маккаби» и другие результаты
912 ноября, 21:43
Евролига. «Жальгирис» выиграл у «Маккаби» и возглавил таблицу, «Реал» разгромил «Црвену Звезду» и другие результаты
624 октября, 20:57
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» встретится с МБА-МАИ, «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пари НН»
20 минут назад
Кевин Дюрэнт и Брэдли Бил набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»
41 минуту назадВидео
Виктор Вембаньяма (42+18) и Микэл Бриджес (41) устроили дуэль в рождественском матче Dunk the Halls
49 минут назадВидео
Кайри Ирвинг набрал 39 очков, «Даллас» почти отыгрался с «-28»
3сегодня, 06:59
Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл набрали 49 очков на двоих в победной встрече с «Далласом»
сегодня, 06:45Видео
Дрэймонд Грин повалил двух игроков «Лейкерс» и пытался оспорить фол
8сегодня, 06:30Видео
НБА. 41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» одолеть «Сан-Антонио», Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победе «Лейкерс» над «Голден Стэйт» и другие результаты
357сегодня, 06:20
Леброн Джеймс обошел Дуэйна Уэйда по количеству побед (11) в рождественских матчах
7сегодня, 06:15
33 очка и 12 передач Тайриза Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон»
2сегодня, 05:59Видео
Остин Ривз оформил трипл-дабл (26+10+10) в победном матче с «Уорриорз»
7сегодня, 05:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Страсбур» сыграет с «Нантером»
15 минут назад
Еврокубок. «Ульм» примет «Бешикташ»
25 минут назад
Велимир Перасович: «Шесть побед подряд – это не случайность»
вчера, 20:25
Анна Седокова о Янисе Тимме: «Стараемся достойно организовать прощание с ним всех близких и друзей»
2вчера, 19:05
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором» с разницей «+47»: «Разница несправедлива для саратовцев»
вчера, 18:35
Никола Милутинов пропустит матч против «Милана» из-за желудочного гриппа
вчера, 15:55
Эртен Гази перешел из «Фенербахче» в «Динамо Сассари»
вчера, 15:44
Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
вчера, 15:02
«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонний контракт с Мэттом Райаном
вчера, 13:46
«Олимпиакос» оштрафован Евролигой на сумму 10 тысяч евро за скандирования болельщиков
вчера, 11:27
Рекомендуем