Евролига. «Монако» примет «Анадолу Эфес», «Маккаби» сыграет с «Жальгирисом» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» примет турецкий «Анадолу Эфес». Израильский «Маккаби» проведет матч против литовского «Жальгириса».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-6, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 11-6, Жальгирис Литва – 10-7, Олимпиакос Греция – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Милан Италия – 9-8, Барселона Испания – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Реал Испания – 8-9, Партизан Сербия – 7-10, Виллербан Франция – 8-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-13, Альба Германия – 3-14, Виртус Италия – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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