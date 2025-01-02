Евролига. «Жальгирис» – «Олимпиакос», «Баскония» сыграет с «Црвеной Звездой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет греческий «Олимпиакос», испанская Баскония» сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 12-6, Олимпиакос Греция – 12-6, Париж Франция – 11-6, Бавария Германия – 11-7, Панатинаикос Греция – 11-7, Фенербахче Турция – 10-7, Анадолу Эфес Турция – 10-8, Жальгирис Литва – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Барселона Испания – 9-9, Реал Испания – 9-9, Милан Италия – 9-9, Виллербан Франция – 8-10, Партизан Сербия – 8-10, Баскония Испания – 8-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-13, Виртус Италия – 5-13, Альба Германия – 3-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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