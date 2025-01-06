Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма

Лука Дончич передвигается необычным способом в связи с травмой.

Лидер «Далласа » использует четырехколесный самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца травма икроножной мышцы, он выбыл в конце декабря как минимум на один месяц.

Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи в среднем за игру.