Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
Лука Дончич передвигается необычным способом в связи с травмой.
Лидер «Далласа» использует четырехколесный самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца травма икроножной мышцы, он выбыл в конце декабря как минимум на один месяц.
Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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