Лука Дончич получил растяжение левой икроножной мышцы и выбыл до конца матча
Лука Дончич пропустит вторую половину матча против «Миннесоты» из-за травмы.
Звездный разыгрывающий «Далласа» покинул площадку, хромая, за три минуты до конца первой половины рождественского матча против «Миннесоты».
Позже «Мэвс» объявили, что Дончич пропустит оставшуюся часть матча из-за растяжения левой икроножной мышцы.
«Мэверикс» проиграли первую половину встречи со счетом 40:57. Дончич набрал 14 очков, 5 подборов и 2 передачи за 16 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт MavsHighlights в соцсети X
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