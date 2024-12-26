Кайри Ирвинг набрал 39 очков, «Даллас» почти отыгрался с «-28»

«Даллас» был близок к крупному камбэку.

После травмы и выбывания лидера команды Луки Дончича в первой половине игру «Далласа » взял в свои руки второй звездный защитник.

«Мэверикс» проигрывали 28 очков за 1,5 минуты до конца 3-й четверти, но приблизились на расстояние в 2 очка к концу финальной 12-минутки. Ирвинг не попал из-за дуги за 36 секунд до конца матча, упустив возможность вывести «Даллас» вперед при счете 99:101.