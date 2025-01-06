Шэй Гилджес-Александер набрал 33+11+6+3 в победном для «Оклахомы» матче с «Бостоном»

Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» выиграть у «Бостона».

Канадский защитник набрал 33 очка, 11 подборов, 6 передач и 3 перехвата в победном для «Тандер» матче с «Селтикс» (105:92).

За 39 минут Шэй реализовал 11 из 23 с игры.