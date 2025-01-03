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«Гонка за MVP». Никола Йокич – 1-й, Шэй Гилджес-Александер – 2-й, Виктор Вембаньяма – в Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.

2 трипл-дабла (20+15+15 и 30+22+11) позволили Йокичу сохранить свое место на вершине списка. «Денвер» поднялся на 4-ю строчку в Западной конференции.

Шэй Гилджес-Александер занял 2-ю позицию, постепенно подбираясь с командой к рекордной серии побед в сезоне и к первому месту в рейтинге.

Виктор Вембаньяма поднялся в лучшую пятерку, приблизившись к основным фаворитам сезона.

Топ-10:

  1. Никола ЙокичДенвер», предыдущее место – 1);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 2);

  4. Джейсон ТейтумБостон», 5);

  5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);

  6. Лука Дончич («Даллас», 4);

  7. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 7);

  8. Донован Митчелл («Кливленд», 8);

  9. Энтони Дэвис («Лейкерс»);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoАлперен Шенгюн
logoЭнтони Дэвис
logoСан-Антонио
logoНикола Йокич
logoДонован Митчелл
logoХьюстон
logoКарл-Энтони Таунс
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoВиктор Вембаньяма
logoДенвер
logoКливленд
logoНБА
logoБостон
logoШэй Гилджес-Александер
logoНью-Йорк
logoДжейсон Тейтум
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