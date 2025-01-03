«Гонка за MVP». Никола Йокич – 1-й, Шэй Гилджес-Александер – 2-й, Виктор Вембаньяма – в Топ-5
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.
2 трипл-дабла (20+15+15 и 30+22+11) позволили Йокичу сохранить свое место на вершине списка. «Денвер» поднялся на 4-ю строчку в Западной конференции.
Шэй Гилджес-Александер занял 2-ю позицию, постепенно подбираясь с командой к рекордной серии побед в сезоне и к первому месту в рейтинге.
Виктор Вембаньяма поднялся в лучшую пятерку, приблизившись к основным фаворитам сезона.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 2);
Джейсон Тейтум («Бостон», 5);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);
Лука Дончич («Даллас», 4);
Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк», 7);
Донован Митчелл («Кливленд», 8);
Энтони Дэвис («Лейкерс»);
Алперен Шенгюн («Хьюстон»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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