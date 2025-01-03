«Гонка за MVP». Никола Йокич – 1-й, Шэй Гилджес-Александер – 2-й, Виктор Вембаньяма – в Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25, лидер – Никола Йокич.

2 трипл-дабла (20+15+15 и 30+22+11) позволили Йокичу сохранить свое место на вершине списка. «Денвер» поднялся на 4-ю строчку в Западной конференции.

Шэй Гилджес-Александер занял 2-ю позицию, постепенно подбираясь с командой к рекордной серии побед в сезоне и к первому месту в рейтинге.

Виктор Вембаньяма поднялся в лучшую пятерку, приблизившись к основным фаворитам сезона.

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