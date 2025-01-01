Навес Криса Пола на Виктора Вембаньяму от щита – лучший момент игрового дня НБА

НБА представила пятерку лучших моментов игрового дня.

Лучшими эпизодами матчей 31 декабря стали проход Шэй Гилджес-Александера («Оклахома») и навес Криса Пола от щита на Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио »).