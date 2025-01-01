Шэй Гилджес-Александер пришел на матч против «Миннесоты» в необычном наряде в стиле милитари

Шэй Гилджес-Александер нарядился на матч против «Миннесоты» в стиле милитари.

31 декабря «Оклахома» на своей площадке одержала победу над «Миннесотой» со счетом 113:105, выиграв седьмой матч подряд. Эта победа стала для команды 12-й подряд, если не считать финал Кубка НБА против «Милуоки» (81:97), который не идет в зачет регулярного чемпионата.

Гилджес-Александер набрал 40 очков (15 из 23 с игры), сделал 4 перехвата, 3 подбора и 2 передачи.