Шэй Гилджес-Александер пришел на матч против «Миннесоты» в необычном наряде в стиле милитари
Шэй Гилджес-Александер нарядился на матч против «Миннесоты» в стиле милитари.
31 декабря «Оклахома» на своей площадке одержала победу над «Миннесотой» со счетом 113:105, выиграв седьмой матч подряд. Эта победа стала для команды 12-й подряд, если не считать финал Кубка НБА против «Милуоки» (81:97), который не идет в зачет регулярного чемпионата.
Гилджес-Александер набрал 40 очков (15 из 23 с игры), сделал 4 перехвата, 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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