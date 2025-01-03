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29 очков Шэя Гилджеса-Александера помогли «Оклахоме» одержать 13-ю победу подряд

Шэй Гилджес-Александер лидировал по результативности в матче с «Клипперс».

На счету звездного защитника «Тандер» 29 очков, 8 передач, 3 подбора и 2 перехвата при 9 точных из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 9 штрафных.

Баскетболист отыграл 30 минут и не участвовал в матче в 4-й четверти после того, как в 3-й 12-минутке «Оклахома» обеспечила себе комфортное преимущество (42:20).

«Клипперс» выступали без Джеймса Хардена, а Норман Пауэлл не смог показать свой уровень игры, закончив встречу с 6 очками при 1 из 11 с игры.

Лидером команды из Лос-Анджелеса стал защитник Амир Коффи, на счету которого 26 очков. Коффи реализовал 10 из 14 бросков с игры и 6 из 8 с дальней дистанции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжеймс Харден
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