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Омер Юртсевен – MVP 19-го раунда Евролиги

Омер Юртсевен признан MVP 19-го раунда Евролиги.

Центровой привел «Панатинаикос» к победе над «Виртусом» со счетом 111:90 и набрал 27 очков, реализовав 13 из 16 двухочковых и 1 из 2 штрафных. Он добавил 7 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота.

26-летний Юртсевен получил первую награду MVP раунда в карьере, а также стал первым игроком «Панатинаикоса», забравшим эту награду в этом сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoОмер Юртсевен
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