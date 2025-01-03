Матиас Лессор вернулся к тренировкам через две недели после операции на сломанной ноге

Матиас Лессор приступил к тренировкам.

Форвард «Панатинаикоса» получил перелом малоберцовой кости 19 декабря и перенес операцию на следующий день.

Под конец года французский баскетболист подписал с «Панатинаикосом» продление на 3 года с зарплатой 2,75 миллиона евро.

Лессора засняли во время индивидуальной сидячей тренировки на баскетбольной площадке.