Матиас Лессор вернулся к тренировкам через две недели после операции на сломанной ноге
Матиас Лессор приступил к тренировкам.
Форвард «Панатинаикоса» получил перелом малоберцовой кости 19 декабря и перенес операцию на следующий день.
Под конец года французский баскетболист подписал с «Панатинаикосом» продление на 3 года с зарплатой 2,75 миллиона евро.
Лессора засняли во время индивидуальной сидячей тренировки на баскетбольной площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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