Серхио Юль вышел на первое место по количеству матчей в Евролиге (426)
Серхио Юль установил рекорд Евролиги.
37-летний защитник «Реала» вышел на 1-е место по количеству матчей в рамках турнира (426), обогнав Кайла Хайнса.
Высокие шансы опередить испанца остаются у 34-летнего разыгрывающего «Панатинаикоса» Костаса Слукаса, который идет на 3-м месте с показателем в 406 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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