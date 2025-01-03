Серхио Юль вышел на первое место по количеству матчей в Евролиге (426)

Серхио Юль установил рекорд Евролиги.

37-летний защитник «Реала » вышел на 1-е место по количеству матчей в рамках турнира (426), обогнав Кайла Хайнса .

Высокие шансы опередить испанца остаются у 34-летнего разыгрывающего «Панатинаикоса » Костаса Слукаса , который идет на 3-м месте с показателем в 406 матчей.