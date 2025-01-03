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Серхио Юль вышел на первое место по количеству матчей в Евролиге (426)

Серхио Юль установил рекорд Евролиги.

37-летний защитник «Реала» вышел на 1-е место по количеству матчей в рамках турнира (426), обогнав Кайла Хайнса.

Высокие шансы опередить испанца остаются у 34-летнего разыгрывающего «Панатинаикоса» Костаса Слукаса, который идет на 3-м месте с показателем в 406 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
logoРеал
logoСерхио Юль
logoКостас Слукас
logoКайл Хайнс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
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