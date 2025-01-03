Евролига. «Париж» встретится с «Барселоной», «Реал» примет «Баварию» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Французский «Париж» примет испанскую «Барселону». Испанский «Реал» сыграет с немецкой «Баварией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос Греция – 13-6, Монако – 13-6, Париж Франция – 11-6, Бавария Германия – 11-7, Панатинаикос Греция – 11-7, Фенербахче Турция – 10-7, Црвена Звезда Сербия – 11-8, Анадолу Эфес Турция – 10-8, Жальгирис Литва – 10-9, Милан Италия – 10-9, Барселона Испания – 9-9, Реал Испания – 9-9, Партизан Сербия – 8-10, Баскония Испания – 8-11, Виллербан Франция – 8-11, Маккаби Тель-Авив Израиль – 5-13, Виртус Италия – 5-13, Альба Германия – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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