«Пеньярройя был просто счастлив, а потом позвонил, чтобы извиниться». Томас Эртель подтвердил срыв переговоров с «Барселоной»
«Во вторник мы уже пообщались с Жоаном Пеньярройей и с организацией болельщиков. Но теперь ничего не подписано.
«Барселона» организовала перелет и медицинское обследование. Мы начали искать дом. Но потом мне перезвонили и сказали, что сделка не состоится», – поделился агент Дэвид Карро.
Томас Эртель подтвердил, что решение о прекращении переговоров принял Жоан Лапорта.
«Минут 15-20 общался с Пеньярройей, и он был счастлив. Хуан Карлос Наварро (генменеджер) тоже был очень рад. Они хотели моего прибытия как можно скорее. Потом тренер позвонил мне и сказал, что ему очень жаль.
Эта ситуация сильно отличается от той, когда организация кинула меня одного в Стамбуле в 2020 году. В этот раз я приехал с семьей и детьми. У нас куча багажа, мы забрали детей из школы. Дело уже не в деньгах», – заключил баскетболист.
По сообщению источников, несколько испанских клубов, в частности «Жирона», наблюдают за ситуацией.
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