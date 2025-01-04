«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в приобретении Николы Вучевича

«Голден Стэйт» хочет выменять Николу Вучевича.

The Athletic подтвердил, что «Уорриорз» серьезно заинтересованы в приобретении центрового «Чикаго » Николы Вучевича путем обмена.

У «Уорриорз» есть необходимые активы, соответствующие зарплате Вучевича в 20 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне черногорский центровой набирает за «Буллс» 20,3 очка, 10,1 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.