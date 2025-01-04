«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в приобретении Николы Вучевича
«Голден Стэйт» хочет выменять Николу Вучевича.
The Athletic подтвердил, что «Уорриорз» серьезно заинтересованы в приобретении центрового «Чикаго» Николы Вучевича путем обмена.
У «Уорриорз» есть необходимые активы, соответствующие зарплате Вучевича в 20 миллионов долларов.
В нынешнем сезоне черногорский центровой набирает за «Буллс» 20,3 очка, 10,1 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем