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«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в приобретении Николы Вучевича

«Голден Стэйт» хочет выменять Николу Вучевича.

The Athletic подтвердил, что «Уорриорз» серьезно заинтересованы в приобретении центрового «Чикаго» Николы Вучевича путем обмена.

У «Уорриорз» есть необходимые активы, соответствующие зарплате Вучевича в 20 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне черногорский центровой набирает за «Буллс» 20,3 очка, 10,1 подбора и 3,3 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoНикола Вучевич
logoНБА
logoГолден Стэйт
возможные переходы
logoЧикаго
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