«Финикс» хочет заполучить Николу Вучевича. Клубу придется отдать Нуркича и драфт-компенсацию
«Финикс» нацелился на Николу Вучевича.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Санз» ради центрового «Буллс» придется отдать основного пятого номера Юсуфа Нуркича и драфт-компенсацию.
Отмечается, что с учетом переполненной платежки офису «Финикса» придется «проявить креативность» ради осуществления сделки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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