«Чикаго» готов обменять Николу Вучевича на драфт-пики 2-го раунда

«Буллс» готовы взять пики 2-го раунда в обмен на Николу Вучевича.

Как сообщает The Chicago Sun Times, «Буллс» не стремятся обязательно получить пик первого раунда в возможном обмене Николы Вучевича и готовы отдать черногорского центрового за пики второго раунда.

Вучевичу заработает 20 миллионов долларов в этом сезоне и 21 миллион в следующем сезоне. Центровой «Чикаго » набирает в среднем 20,7 очка, 9,8 подбора и 3,2 передачи за 31,8 минуты на паркете в 29 матчах этого сезона.