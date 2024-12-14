«Чикаго» хочет получить драфт-пик 1-го раунда за Николу Вучевича
«Буллс» рассчитывают получить пик 1-го раунда в результате обмена Вучевича.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
«После того, как в июне не удалось получить никакой драфт-компенсации от «Оклахома» в обмене Алекса Карузо на Джоша Гидди, «Чикаго», как говорят, хочет приобрести выбор в первом раунде в результате обмена центрового Николы Вучевича, который проводит потрясающий сезон в нападении. Двукратный участник Матча всех звезд в среднем набирает 21,0 очка и 9,8 подбора за матч, реализуя 58,7% бросков с игры и 47,4% трехочковых», – пишет Стейн.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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