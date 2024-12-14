«Чикаго» хочет получить драфт-пик 1-го раунда за Николу Вучевича

«Буллс» рассчитывают получить пик 1-го раунда в результате обмена Вучевича.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«После того, как в июне не удалось получить никакой драфт-компенсации от «Оклахома» в обмене Алекса Карузо на Джоша Гидди, «Чикаго », как говорят, хочет приобрести выбор в первом раунде в результате обмена центрового Николы Вучевича , который проводит потрясающий сезон в нападении. Двукратный участник Матча всех звезд в среднем набирает 21,0 очка и 9,8 подбора за матч, реализуя 58,7% бросков с игры и 47,4% трехочковых», – пишет Стейн.