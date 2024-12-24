«Сакраменто» всерьез претендует на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита

«Кингз» остаются серьезными претендентами на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита.

«Сакраменто » проявляет серьезный интерес к обоим форвардам «Бруклина », сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Кингз» занимают 12-е место в Западной конференции с результатом 13-17 и не попадают в зону плей-ин.