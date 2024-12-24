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«Сакраменто» всерьез претендует на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита

«Кингз» остаются серьезными претендентами на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита.

«Сакраменто» проявляет серьезный интерес к обоим форвардам «Бруклина», сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Кингз» занимают 12-е место в Западной конференции с результатом 13-17 и не попадают в зону плей-ин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
logoСакраменто
logoКэмерон Джонсон
logoДориан Финни-Смит
logoНБА
возможные переходы
logoБруклин
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