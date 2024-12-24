«Сакраменто» всерьез претендует на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита
«Кингз» остаются серьезными претендентами на Кэма Джонсона и Дориана Финни-Смита.
«Сакраменто» проявляет серьезный интерес к обоим форвардам «Бруклина», сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.
«Кингз» занимают 12-е место в Западной конференции с результатом 13-17 и не попадают в зону плей-ин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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